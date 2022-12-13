Пять из пяти: Аргентина ни разу не проигрывала в полуфинале ЧМ

Сборная Аргентины победила команду Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 со счетом 3:0.

Аргентинцы в пятый раз в истории играли в полуфинале мирового первенства и одержали пятую победу.

В 1930 году сборная Аргентины разгромила команду США (6:1), в 1986-м победила команду Бельгии 2:0.

Также латиноамериканская команда дважды побеждала по пенальти: в 1990 году — Италию (1:1, 4:3 — по пенальти) и в 2014-м — Нидерланды (0:0, 4:2 — по пенальти).

Второй финалист ЧМ-2022 определится 14 декабря в матче между сборными Франции и Марокко.