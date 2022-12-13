Тэйлор не может судить финал ЧМ-2022 из-за войны на Фолклендах. На матч назначат Марчиняка?

Выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022 поставил крест на надеждах английского арбитра Антони Тэйлора получить назначение на решающий матч. В отличие от коллеги Майкла Оливера Тэйлор не попал во вторую партию судей, которые на днях улетели из Катара домой. Он сохранял теоретические шансы, но победа команды Лионеля Месси над хорватами свела их к нулю.

По данным «СЭ», объяснение простое: англичанин не может судить игру с участием аргентинцев. Причина в войне на Фолклендах между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. В последнее время вокруг этой темы возникла напряженность и, естественно, судейский комитет ФИФА не станет рисковать.

Вряд ли назначат на финал голландца Данни Маккели. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.

Таким образом, главный кандидат на судейство финального матча — поляк Шимон Марчиняк.