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13 декабря, 23:52

Тэйлор не может судить финал ЧМ-2022 из-за войны на Фолклендах. На матч назначат Марчиняка?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Антони Тэйлор.
Фото Reuters

Выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022 поставил крест на надеждах английского арбитра Антони Тэйлора получить назначение на решающий матч. В отличие от коллеги Майкла Оливера Тэйлор не попал во вторую партию судей, которые на днях улетели из Катара домой. Он сохранял теоретические шансы, но победа команды Лионеля Месси над хорватами свела их к нулю.

По данным «СЭ», объяснение простое: англичанин не может судить игру с участием аргентинцев. Причина в войне на Фолклендах между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. В последнее время вокруг этой темы возникла напряженность и, естественно, судейский комитет ФИФА не станет рисковать.

Вряд ли назначат на финал голландца Данни Маккели. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.

Таким образом, главный кандидат на судейство финального матча — поляк Шимон Марчиняк.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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