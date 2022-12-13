Месси — первый игрок, оформивший гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира, сообщает Opta.

13 декабря в матче 1/2 финала с Хорватией Месси открыл счет в первом тайме, а во втором отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса.

На турнире в Катаре форвард также оформлял гол+пас в матчах с Мексикой (2:0) и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

Также Месси догнал Мирослава Клозе, Роналдо и Герда Мюллера и теперь делит первое место по гол+пас на чемпионатах мира (по 19).