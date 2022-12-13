Месси обошел Батистуту и установил новый рекорд Аргентины по голами на ЧМ
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.
Для 35-летнего аргентинца этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он обошел Габриэля Батистуту и установил новый национальный рекорд.
Чтобы повторить рекорд немца Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 5 голов.
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