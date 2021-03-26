Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» участие российского судьи Кирилла Левникова в акции поддержки движения Black Lives Matter, встав на одно колено. Инцидент произошел перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

«Эта тема уже широко обсуждалась, когда отказался на колено вставать судья Карасев. Вернемся к тому, что это дело каждого гражданина. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Даже в США не все поддерживают это движение и далеко не все афроамериканские спортсмены преклоняют колено в поддержку этого движения. Это не для осуждения и не для восхищения. Мы должны уважать позицию человека, который готов ее публично выражать», — сказал Лебедев «СЭ».

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0.

(Данил Алешин)