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Сегодня, 14:10

Сборная Нидерландов арендовала яхту на выходные в Катаре после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Сборная Нидерландов.
Фото Reuters

5 декабря сборная Нидерландов арендовала яхту и устроила морскую прогулку в перерыве между матчами чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тренерский штаб, персонал и футболисты сборной провели совместный отдых на палубе, где играли в карты, ели и участвовали в водных активностях.

В субботу, 3 декабря, нидерландцы победили США (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 финала мирового первенства сборная Нидерландов встретится с Аргентиной 9 декабря, начало — 22.00 (мск).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
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