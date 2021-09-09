Сборная США одержала волевую победу над Гондурасом
07:24
Сборная США в матча отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Гондурас со счетом 4:1.
На гол Брайана Мойи гости ответили точными ударами Энтони Робинсона, Рикардо Пепи, Брендена Эронсона и Себастьяна Ллетгета.
После этого матча США с 5 очками занимает 4-е место в группе Северной и Центральной Америки, Гондурас с 2 очками — на 6-й строчке.
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