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Сборная США одержала волевую победу над Гондурасом

07:24
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Сборная США в матча отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Гондурас со счетом 4:1.

На гол Брайана Мойи гости ответили точными ударами Энтони Робинсона, Рикардо Пепи, Брендена Эронсона и Себастьяна Ллетгета.

После этого матча США с 5 очками занимает 4-е место в группе Северной и Центральной Америки, Гондурас с 2 очками — на 6-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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