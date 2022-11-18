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Аленичев: «Очень хочется, чтобы Месси со сборной Аргентины дошел как минимум до финала»

Аленичев надеется, что Месси со сборной Аргентины дойдет до финала
Дмитрий Аленичев
Колумнист
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Стану болеть и за сербов — это наши друзья, за кого еще переживать, как не за них? А еще последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной Аргентины дошел как минимум до финала. Лео — лучший футболист мира. Как минимум — современности, если не вообще в истории. Пора ему что-то выиграть со своей национальной командой. Мне кажется, сейчас там нет никаких склок, конфликтов. Установилась рабочая атмосфера, которая позволит южноамериканцам пройти как можно дальше по турнирной сетке», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Полностью колонку Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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