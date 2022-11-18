Аленичев назвал сборную, за которой будет следить на чемпионате мира в Катаре

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал «СЭ», за какой командой будет следить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Тем не менее стану пристально следить за событиями на ЧМ. А симпатии, в отсутствие команды Валеры Карпина, будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки — есть более достойные претенденты на титул. Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут. Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом «МЮ» Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся. Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из «Ромы» в «Порту» — Жозе Моуринью возглавил «драконов» позже. Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки. Считаю, что потолок португальцев на этот раз — четвертьфинал, но буду рад ошибиться», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.