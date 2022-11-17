Сорокин ответил на вопрос о том, что Катар потратил в 17 раз больше России на проведение ЧМ

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию The Sun, что Катар потратил на подготовку к чемпионату мира в 17 раз больше России (208 миллиардов евро).

«В вопросе финансового анализа важно, как считать и что считать тратами на чемпионат мира. Мы вели похожую дискуссию в контексте России. Очень много трат на инфраструктуру, которая используется за пределами чемпионата мира, мундиаль же является лишь бенефициаром этой инфраструктуры. В Катаре приведено в порядок метро, но я не могу сказать, что это трата исключительно на чемпионат мира. Это развитие страны, развитие города. Потому я бы с осторожностью цитировал такие цифры. Траты на чемпионат мира — это то, что тратится непосредственно на организацию соревнования. Производятся они предприятием под названием «Катар-2022». Оно отвечает непосредственно за турнир, а Верховный комитет — за подготовку страны. Затраты на это четко разделены», — заявил Сорокин.

Призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составит 440 миллионов долларов. При этом каждая сборная получит по 1,5 миллиона за подготовку к мундиалю и по 9 миллионов за участие в групповом турнире ЧМ.