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17 ноября, 23:15

Сорокин о правилах в Катаре: «Просят уважать местные нравы и избегать излишних знаков внимания к противоположному полу»

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Болельщицы в Катаре.
Фото Reuters

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в интервью «СЭ» рассказал о правилах поведения для болельщиков в стране.

«Здесь также я бы обошелся без преувеличений — никакого излишнего ригоризма ожидать не стоит. Я бы посоветовал всем желающим ознакомиться с гидом для болельщиков. В нем — исчерпывающая информация о том, какие принципы будут исповедоваться местными организаторами. Здесь бы я свел это к уважению к местным порядкам и поправке, что это не европейская страна. Но никаких гонений и репрессий не ожидаю.

Болельщиков просят уважать местные нравы и избегать каких-либо излишних чувственных знаков внимания к противоположному полу. Чемпионат приветствует всех без какой-либо дискриминации — представителей разных религий, рас, убеждений. В этом Катар ничем не отличается от других толерантных чемпионатов мира, которые проводились во всех уголках мира. Потому и здесь принципы ФИФА действуют неуклонно. Что касается одежды, то здесь работает категория уместности. Организаторы просят не посещать, например, музеи и культурные объекты в шортах и майках без рукавов. Но то же самое просят делать в Европе при посещении храмов и музеев. Если приедете в Италию, вас также попросят соблюдать приличия. Ну и плюс — это еще и уважение к себе, а не только к местным обычаям. В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял. Этого как раз просят не делать. Не ожидаю, что это повлечет какие-либо страшные последствия, просто вежливо попросят одеться", — рассказал Сорокин.

Ознакомиться с гидом по ЧМ-2022 в Катаре можно здесь.

Болельщики в&nbsp;Катаре. «Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет». Член оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин — о важных деталях турнира

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Алексей Сорокин (руководитель)
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