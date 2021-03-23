Алексей Миранчук — о сборной России: «Очень скучал по команде»
13:51
Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук 23 марта в интервью клубной пресс-службе рассказал о перелете на Мальту и ощущениях от возвращения в национальную команду.
«Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный. Как долетел? Нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому все отлично. Жаль, что не встречусь с братом в сборной», — цитирует Миранчука Telegram-канал национальной команды.
Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
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