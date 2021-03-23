Защитник «Вулверхэмптона» Килман, который мог играть за Россию, близок к попаданию в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с защитником «Вулверхэмптона» Максом Килманом. По словам специалиста, 23-летний футболист может попасть в сборную Украины, но пока не решен вопрос с его заигранностью за сборную Англии по мини-футболу.

— Мы сделали запрос по Максиму в ФИФА, ждем ответ, — цитирует Footboom Шевченко. — Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Когда будет более-менее точная информация по поводу того, сможет он играть за нашу команду или нет, тогда мы вам все скажем.

Макс Килман вырос в Лондоне в российско-украинской семье. В ноябре директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов в интервью «СЭ» рассказал, что Килман заинтересован в выступлении за сборную России.

Килман ранее играл в мини-футбол и провел за сборную Англии 25 матчей. В текущем сезоне Килман провел 17 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.