Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Защитник «Вулверхэмптона» Килман, который мог играть за Россию, близок к попаданию в сборную Украины

14:41
Макс Килман. Фото AFP
Макс Килман. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с защитником «Вулверхэмптона» Максом Килманом. По словам специалиста, 23-летний футболист может попасть в сборную Украины, но пока не решен вопрос с его заигранностью за сборную Англии по мини-футболу.

— Мы сделали запрос по Максиму в ФИФА, ждем ответ, — цитирует Footboom Шевченко. — Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Когда будет более-менее точная информация по поводу того, сможет он играть за нашу команду или нет, тогда мы вам все скажем.

Макс Килман вырос в Лондоне в российско-украинской семье. В ноябре директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов в интервью «СЭ» рассказал, что Килман заинтересован в выступлении за сборную России.

Килман ранее играл в мини-футбол и провел за сборную Англии 25 матчей. В текущем сезоне Килман провел 17 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...