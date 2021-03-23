Влашич назвал главную цель сборной Хорватии в матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич оценил уровень национальной команды перед первым матчем квалификации ЧМ-2022 против Словении.

«Игры предстоят непростые, но у нашей команды есть глубина состава. В конце концов, мы все в хорошей форме, и во всех матчах не будут выходить одни и те же 11 игроков. Так что будет возможность выпустить больше футболистов. Самое главное – быть единым целым, атмосфера в команде действительно феноменальная. Самая важная цель – набрать все девять очков.

Первая игра на выезде всегда очень сложная, а эта будет ещё сложнее, потому что у Словении очень хорошая команда, где есть несколько отличных игроков. Мы должны сделать все возможное и сыграть на уровне, и в этом случае мы не должны сомневаться в своей победе», – приводит слова Влашича официальный сайт футбольного союза Хорватии.

Сборная Хорватии, которая вместе со сборной России попала в отборочную группу H, 24 марта сыграет со Словенией, 27 марта – с Кипром, 30 марта – с Мальтой.