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Александр Петраков утвержден на должность главного тренера сборной Украины

22:59
Александр Петраков (в центре). Фото УАФ
Александр Петраков (в центре). Фото УАФ
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Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ранее специалист работал с командой на правах исполняющего обязанности главного тренера.

Указано, что такое решение принял исполком УАФ. Сборная Украины ранее обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0), заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-2022.

Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года — то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Соглашение предусматривает опцию продления до 30 июля 2024 года.

64-летний Александр Петраков ранее выигрывал чемпионат мира со сборной Украины U 20.

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Евгений Петров все материалы автора
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