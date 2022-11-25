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Александр Кержаков: «В первом туре ЧМ-2022 меня удивила Саудовская Аравия»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о первом туре чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В первом туре чемпионата мира большего всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии. Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии попала в группу С с Аргентиной, Польшей и Мексикой. В первом матче команда саудитов сенсационно выиграла у аргентинцев (2:1). Следующий матч команды состоится завтра, 25 ноября, против сборной Польши (16.00 мск).

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-v-pervom-ture-chm-2022-bol-she-vsego-udivila-saudovskaya-araviya/
Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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