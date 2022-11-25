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Португальский журналист об игре Роналду: «В матче с Ганой он решил вспомнить свои выступления в «МЮ» и промазал дважды»

Португальский журналист раскритиковал игру Роналду в матче против Ганы
Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португальский журналист «Record Sports Daily» Флавио Мигель Силва прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче против сборной Ганы (3:2) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Что касается Криштиану Роналду, то он мог забить 2 гола, но решил вспомнить свои выступления в «МЮ», поэтому оба раза Криш промазал из выгодных позиций. Последняя пятнадцатиминутка запомнилась лишь бесполезными забросами, которые так и не достигли цели», — цитирует журналиста Sport24.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него 8-м на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в 5 чемпионатах мира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-25-portugalskiy-zhurnalist-v-matche-s-ganoy-ronaldu-zaporol-2-golevykh-momenta-vspomniv-svoi-vystupleniya-v-myu
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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