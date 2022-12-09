Александр Глеб назвал вратаря Хорватии Ливаковича одним из лучших голкиперов на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал игру вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича в матче четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре против Бразилии (1:1, 4:2 — по пен.).

«Ливакович сейчас один из лучших на чемпионате мира, он молодец. На данный момент, он красавчик, тянет сборную Хорватии. Там все игроки достойные. Это заслуга всей команды, что против Бразилии все 120 минут команда смотрелась очень достойно», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

27-летний хорват три раза спас свою сборную в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала мирового первенства против Японии (1:1, 3:1 — по пен.). В четвертьфинале турнира против Бразилии Ливакович 9 раз отразил удары соперника.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.