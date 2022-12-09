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9 декабря, 22:32

Александр Глеб назвал вратаря Хорватии Ливаковича одним из лучших голкиперов на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал игру вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича в матче четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре против Бразилии (1:1, 4:2 — по пен.).

«Ливакович сейчас один из лучших на чемпионате мира, он молодец. На данный момент, он красавчик, тянет сборную Хорватии. Там все игроки достойные. Это заслуга всей команды, что против Бразилии все 120 минут команда смотрелась очень достойно», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

27-летний хорват три раза спас свою сборную в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала мирового первенства против Японии (1:1, 3:1 — по пен.). В четвертьфинале турнира против Бразилии Ливакович 9 раз отразил удары соперника.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-nazval-golkipera-sbornoy-khorvatii-livakovicha-odnim-iz-luchshikh-vratarey-na-chm-202-1435776/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Александр Глеб
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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