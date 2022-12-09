Хорватия — в третий раз в полуфинале на шестом чемпионате мира

Сборная Хорватии в очередной раз выиграла серию пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) и в третий раз в истории пробилась в полуфинал мирового первенства за шесть участий.

По проценту проходов в четверку сильнейших (50,00) «шашечные» уступают только сборной Германии, которая бывала в полуфинале на 12 из 20 своих чемпионатов.

Лидеры по выходам в полуфинал чемпионата мира:

Команда Участия в ЧМ Полуфиналы % проходов ФРГ/Германия 20 12 60,00 Бразилия 22 8 36,36 Италия 18 7 38,89 Франция* 16 6 37,50 Уругвай 14 4 25,57 Аргентина* 18 4 22,22 Хорватия 6 3 50,00 Нидерланды* 11 3 27,27 Швеция 12 3 25,00 Англия* 16 3 18,75

*Еще могут попасть в полуфинал ЧМ-2022