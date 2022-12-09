Хорватия — в третий раз в полуфинале на шестом чемпионате мира
Сборная Хорватии в очередной раз выиграла серию пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) и в третий раз в истории пробилась в полуфинал мирового первенства за шесть участий.
По проценту проходов в четверку сильнейших (50,00) «шашечные» уступают только сборной Германии, которая бывала в полуфинале на 12 из 20 своих чемпионатов.
Лидеры по выходам в полуфинал чемпионата мира:
|
Команда
|
Участия в ЧМ
|
Полуфиналы
|
% проходов
|
ФРГ/Германия
|
20
|
12
|
60,00
|
Бразилия
|
22
|
8
|
36,36
|
Италия
|
18
|
7
|
38,89
|
Франция*
|
16
|
6
|
37,50
|
Уругвай
|
14
|
4
|
25,57
|
Аргентина*
|
18
|
4
|
22,22
|
Хорватия
|
6
|
3
|
50,00
|
Нидерланды*
|
11
|
3
|
27,27
|
Швеция
|
12
|
3
|
25,00
|
Англия*
|
16
|
3
|
18,75
*Еще могут попасть в полуфинал ЧМ-2022
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