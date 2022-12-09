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9 декабря, 22:33

Хорватия — в третий раз в полуфинале на шестом чемпионате мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Радость футболистов сборной Хорватии после победы в серии пенальти над Бразилией.
Фото Reuters

Сборная Хорватии в очередной раз выиграла серию пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) и в третий раз в истории пробилась в полуфинал мирового первенства за шесть участий.

По проценту проходов в четверку сильнейших (50,00) «шашечные» уступают только сборной Германии, которая бывала в полуфинале на 12 из 20 своих чемпионатов.

Лидеры по выходам в полуфинал чемпионата мира:

Команда

Участия в ЧМ

Полуфиналы

% проходов

ФРГ/Германия

20

12

60,00

Бразилия

22

8

36,36

Италия

18

7

38,89

Франция*

16

6

37,50

Уругвай

14

4

25,57

Аргентина*

18

4

22,22

Хорватия

6

3

50,00

Нидерланды*

11

3

27,27

Швеция

12

3

25,00

Англия*

16

3

18,75

*Еще могут попасть в полуфинал ЧМ-2022

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в&nbsp;полуфинал ЧМ-2022. Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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