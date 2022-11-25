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Сегодня, 15:08

Александр Глеб назвал трех фаворитов чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился эмоциями после первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре и назвал фаворитов мирового первенства.

«Большинство матчей первого тура выглядели не очень интересными. Мне понравились три игры: Франция — Австралия, матч Бразилии против сборной Сербии и игра сборной Испании во встрече с Коста-Рикой. Еще можно выделить матч сборной Канады против Бельгии. Все эти игры были очень впечатляющими и эмоциональными. Мне понравилась игра сборных Испании, Франции, Бразилии, Японии и Канады. Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы. Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», — цитирует экс-хавбека Metaratings.ru.

В первых турах чемпионата мира-2022 французы обыграли австралийцев (4:1), Бразилия сыграла с Сербией (2:0), а Испания разгромила Коста-Рику (7:0). Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре, финал турнира состоится 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-nazval-tryekh-favoritov-chm-2022-1422814/
Александр Глеб
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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