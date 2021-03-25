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Футболисты сборной России недовольны своей игрой в матче с Мальтой

02:56
Ильзат Ахметов. 24 марта. Мальта - Россия - 1:3. Ильзат Ахметов (слева) преследует соперника. Фото Reuters
Ильзат Ахметов.
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Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) признался, что российские футболисты недовольны своей игрой. По его мнению, нужно улучшать качество футбола.

«Всех с победой, в первую очередь, но сыграли не самым лучшим образом. Много невынужденных ошибок, и из-за этого было немножечко тревожно иногда. Хорошо, что забили третий и довели игру до победы. Повторюсь, мы должны улучшить свою игру и не допускать таких ошибок. Невынужденные ошибки привели к голу. Где-то потеря концентрации приводила к моментам у Мальты. Мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны соперника и были готовы. Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей. Мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали 3 очка, но игрой каждый недоволен», — сказал Ахметов.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.

Мальта — Россия

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