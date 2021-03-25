Соболев назвал непростым матч против Мальты

Нападающий сборной России Александр Соболев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) отметил игру соперника. По его словам, сейчас не стоит смотреть в таблицу, а нужно работать над улучшением качества игры.

«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой. После перерыва, наверное, Мальта включилась, стала больше прессинговать, держать мяч, забили хороший гол. 2:1 уже не такой комфортный счет, поэтому немного тяжелее стало. Перед моим выходом на поле Станислав Саламович просто сказал: «Работай, борись», и все. На самом деле, не важно, что именно я забил. Хорошо, что забили, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать ее и побеждать во всех матчах», — приводит пресс-служба сборной России слова Соболева.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.