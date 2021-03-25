Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Соболев назвал непростым матч против Мальты

03:08
24 марта. Мальта — Россия — 1:3. Александр Соболев (слева) празднует гол. Фото Reuters
24 марта. Мальта — Россия — 1:3. Александр Соболев (слева) празднует гол. Фото Reuters
Теги:

Нападающий сборной России Александр Соболев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) отметил игру соперника. По его словам, сейчас не стоит смотреть в таблицу, а нужно работать над улучшением качества игры.

«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой. После перерыва, наверное, Мальта включилась, стала больше прессинговать, держать мяч, забили хороший гол. 2:1 уже не такой комфортный счет, поэтому немного тяжелее стало. Перед моим выходом на поле Станислав Саламович просто сказал: «Работай, борись», и все. На самом деле, не важно, что именно я забил. Хорошо, что забили, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать ее и побеждать во всех матчах», — приводит пресс-служба сборной России слова Соболева.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.

Мальта — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 942
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Мальтой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...