Черчесов отметил юбилей и подобрался к Хиддинку

Сборная России победила Мальту (3:1) в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и поздравила главного тренера Станислава Черчесова с 50-й игрой во главе команды. До 57-летнего специалиста полусотенный юбилей отмечал только один тренер — Олег Романцев, работавший со сборной в два захода.

Черчесов одержал 21-ю победу в карьере и вплотную приблизился к Гусу Хиддинку, который выиграл 22 матча из 39, рекордсмен команды Олег Романцев добивался успеха 36 раз.

По набранным очкам (75) Черчесов уже обошел голландца (73), однако по проценту (50,00%) он по-прежнему занимает 11-е место (ниже только Бородюк и Бышовец), но до конца марта вполне может подвинуть Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.

(Кирилл Бурдаков)

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