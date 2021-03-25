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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов отметил юбилей и подобрался к Хиддинку

02:50
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России победила Мальту (3:1) в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и поздравила главного тренера Станислава Черчесова с 50-й игрой во главе команды. До 57-летнего специалиста полусотенный юбилей отмечал только один тренер — Олег Романцев, работавший со сборной в два захода.

Черчесов одержал 21-ю победу в карьере и вплотную приблизился к Гусу Хиддинку, который выиграл 22 матча из 39, рекордсмен команды Олег Романцев добивался успеха 36 раз.

По набранным очкам (75) Черчесов уже обошел голландца (73), однако по проценту (50,00%) он по-прежнему занимает 11-е место (ниже только Бородюк и Бышовец), но до конца марта вполне может подвинуть Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.

(Кирилл Бурдаков)

Тренеры сборной России по футболу

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Станислав Черчесов

2016-н.в.

50

21

12

17

92-67

75

50,00

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

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