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Зобнин отправится в сборную России после дополнительного обследования в Москве

23:50
Роман Зобнин. Фото Сборная России.
Роман Зобнин. Фото Сборная России.
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отправится в сборную России позднее своих одноклубников, сообщает официальный Twitter национальной команды 18 марта. Это связано с его травмой в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1).

Сообщается, что футболист завтра проведет дополнительное обследование и затем присоединится к сборной в Сочи. Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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