Зобнин отправится в сборную России после дополнительного обследования в Москве

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отправится в сборную России позднее своих одноклубников, сообщает официальный Twitter национальной команды 18 марта. Это связано с его травмой в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший повреждение в матче против «Урала», прибудет в расположение национальной команды позднее своих одноклубников. Завтра он проведёт в Москве дополнительное обследование и затем присоединится к сборной в Сочи pic.twitter.com/FX8StkhYCH — Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021

Сообщается, что футболист завтра проведет дополнительное обследование и затем присоединится к сборной в Сочи. Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).