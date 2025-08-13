Викарио: «Готов проявить лидерские качества в «Тоттенхэме»

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что новый главный тренер команды Томас Франк зарядил команду энергией.

«Играть в родном городе очень волнительно, но думаю, это пройдет с началом матча. Я один из самых возрастных игроков в «Тоттенхэме» и готов проявить лидерские качества», — цитирует официальный сайт УЕФА Викарио.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.