13 августа, 05:57

Викарио: «Готов проявить лидерские качества в «Тоттенхэме»

Евгений Козинов
Корреспондент
Гульельмо Викарио.
Фото Reuters

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что новый главный тренер команды Томас Франк зарядил команду энергией.

«Играть в родном городе очень волнительно, но думаю, это пройдет с началом матча. Я один из самых возрастных игроков в «Тоттенхэме» и готов проявить лидерские качества», — цитирует официальный сайт УЕФА Викарио.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Источник: Официальный сайт УЕФА
