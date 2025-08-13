Томас Франк не определился с новым капитаном «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что пока не выбрал нового капитана команды после ухода Сон Хын Мина.

«Капитана на матч с «ПСЖ» назовем в среду. К концу месяца станет понятно, кто будет задавать тон в команде», — цитирует официальный сайт УЕФА Франка.

Сон выступал за «шпор» с 2015 года и был капитаном команды. Он провел 454 матча за лондонский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу. 7 августа кореец перебрался в «Лос-Анджелес».

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.