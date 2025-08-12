Доннарумма не сыграет за «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА, Сафонов попал в заявку парижан

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». Игра пройдет в среду, 13 августа.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на матч. В списке парижан оказались российский вратарь Матвей Сафонов и француз Люк Шевалье, который присоединился к команде 9 августа.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Доннарумма разочарован непопаданием в заявку на матч Суперкубка УЕФА. По его информации, 26-летний итальянец скоро выскажет свою позицию о том, что клуб не продлил с ним контракт и подписал Шевалье.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с парижанами истекает летом 2026 года.