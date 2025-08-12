Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

12 августа, 13:50

Доннарумма не сыграет за «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА, Сафонов попал в заявку парижан

Алина Савинова
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». Игра пройдет в среду, 13 августа.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на матч. В списке парижан оказались российский вратарь Матвей Сафонов и француз Люк Шевалье, который присоединился к команде 9 августа.

Джанлуиджи Доннарумма.«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки на Суперкубок УЕФА. Но сыграет не Сафонов, а новичок команды

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Доннарумма разочарован непопаданием в заявку на матч Суперкубка УЕФА. По его информации, 26-летний итальянец скоро выскажет свою позицию о том, что клуб не продлил с ним контракт и подписал Шевалье.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с парижанами истекает летом 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Fronder

    Доннарумма никакой на выходах и я хорошо понимаю парижан, но всё же они его приглашали, а не сам он пришёл!? Надо с людями помякше!

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    там и игроков французов, как бы не очень :yum: Псж, как и Мс и Ливер тот же, как и многие клубы - не имеют ничего общего к той стране, в которой выступают...

    12.08.2025

  • Александр Коваль

    Вообще очень странно, отказаться от одного из лучших вратарей мира. Вратарь такая позиция.. А вдруг этот Шевалье не попадёт в коллектив и начнёт срать как полковая лошадь? Как Челси в своё время, отпустил возрастного но стабильного Чеха. А взял дорогущего Кепа, и тот провалился

    12.08.2025

  • Ru Be

    В заявку то папал, но играть будет Шевалье.

    12.08.2025

  • DaviT MosKv

    таки да, но... это профессиональный спорт, коммерция. не про справедливость

    12.08.2025

  • Андрей

    Мутант не сыграет, второй просто бездарный, кого ставить в калитку

    12.08.2025

  • DaviT MosKv

    в первую очередь они понимают, что Доннарума уже имел горячий опыт с Миланом. и сами они имели примерно в такой же ситуации кукиш с двух рук от Мбаппе. ну зачем им вообще грабли? они решили пойти другим путем. Доннарума классный, но... босс ПСЖ решил, что он сам должен диктовать условия, а не ему.

    12.08.2025

  • DaviT MosKv

    вы точно подметили, но... то, что клубом управляют не франзузы, это не главное. главное накинуть на вентилятор

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    В Париже понимают, кто настоящая звезда, а кто дутая.

    12.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Там нет французов... :stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.08.2025

  • Андрей

    обязательно

    12.08.2025

  • Андрей

    Неужели попал, наконец-то

    12.08.2025

  • kolos249

    А бандеровца в состав поставят?

    12.08.2025

  • xkain

    Бумеранг вешь такая - возвращается. Джиджо в приципе с Миланом проделал то же самое что сейчас делает с ним ПСЖ.

    12.08.2025

  • zukunft

    Ну, а то, что Никитина вместе со штабом не пригласили на чемпионский парад ХК Локомотив, вся суть чья?

    12.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Не справедливо по отношению к итальянцу. Не красиво.

    12.08.2025

  • Степочкин

    Жестоко. Дали бы сыграть в Суперкубке, а потом отказывайтесь. Человек весь сезон шел к этому матчу. В этом вся суть францкзов, предадут на флажке...

    12.08.2025

    • «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: дата и время начала, где смотреть трансляцию Суперкубка УЕФА

    Викарио: «Готов проявить лидерские качества в «Тоттенхэме»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости