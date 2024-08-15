Вальверде: «Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Аталантой» (2:0) в матче Суперкубка УЕФА рассказал, как ему удалось забить с передачи Винисиуса Жуниора.

«Я знал, чего ждать. После стольких лет в одной команде ты изучил своих партнеров вдоль и поперек. Я понимал, что у нас прекрасные нападающие, которые способны отвлечь на себя много внимания. Мы, полузащитники, должны этим пользоваться. Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение. К счастью, все закончилось голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.