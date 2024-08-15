Мадридская эпоха Мбаппе началась с гола. И нового рекорда «Реала»

Еврокубковый сезон открылся очередным триумфом «Королевского клуба».

А ведь могли бы в среду вечером поболеть за Алексея Миранчука! В европейском Суперкубке — против «Реала»! С учетом текущих кадровых проблем «Аталанты» — травм Скамакки, Скальвини и Дзаньоло, а также забастовки рвущегося в «Ювентус» Копмайнерса — Джан Пьеро Гасперини уж точно выделил бы россиянину какое-то игровое время. Но Миранчук теперь на другом конце Света — ему еще полторы недели ждать, когда рано вылетевшая из Кубка лиг «Атланта Юнайтед» наконец-то возобновит сезон.

Впрочем, об этом в день матча в Варшаве вряд ли кто-то думал, да и в целом бергамаски с точки зрения внимания были скорее фоном для «Королевского клуба». Такой расклад был очевиден изначально, а уж в день премьеры Мбаппе — тем более. С приходом Килиана в Мадриде начинается новая эра. 7, 9, 11 — эти цифры когда-то были на футболках Криштиану Роналду, Бензема и Бэйла. Теперь пришло время их наследников — Винисиуса Жуниора, Мбаппе и Родриго.

Француз, кстати, совсем не роптал по поводу того, что в новой-старой схеме сливочных ему придется действовать в центре нападения. Все же помнят, как Килиан периодически жаловался на положение дел в «ПСЖ», вспоминая, как комфортно ему в сборной при наличии стягивающего на себя внимание Жиру. Хотя Карло Анчелотти на сей счет перед игрой высказался предельно четко: «Мбаппе и Винисиус могут меняться местами».

Но, конечно, итальянец не раскрыл всех секретов, тогда как по ходу матча бросались в глаза и другие перестроения. Например, когда Родриго оставался на правой бровке, а его партнеры по атаке действовали в паре в створе штрафной. А еще игрока под 11-м номером можно было регулярно наблюдать в центре поля в начальной стадии атаки. Словно Родриго на пару с опускавшимся на одну линии с центральными защитниками Тшуамени взял на себя часть обязанностей незаменимого по своему функционалу и футбольной мудрости Крооса.

Анчелотти нас еще обязательно удивит. Но по ходу суперкубкового матча соотечественника периодически удивлял Гасперини. Тот же Дзаппакоста успевал и в обороне за Винисиусом отрабатывать, и в атаку подключаться. Один раз Куртуа могла неприятно удивить срезка от Эдера Милитао, но бельгийца выручила перекладина. А имевший возможность убежать один на один Лукман словно не поверил своему счастью, и героя финала Лиги Европы успел догнать Рюдигер.

По-настоящему «Реал» взрывался в начале и конце первого тайма. У Мбаппе был неплохой шанс открыть свой лицевой счет ударом из центра штрафной, только на пути мяча оказался Хин. А в добавленное ко второму тайму время — когда форварды в очередной раз поменялись позициями — Винисиус разрезал оборону передачей на Родриго, и тот сотряс каркас ворот. В створ же в итоге за 45 с небольшим минут так никто и не попал. Когда же до этого дошло дело, и Де Рон мягкой подачей нашел в штрафной голову Пашалича, Куртуа украсил персональную коллекцию крутых сейвов очередным подвигом и вытянул мяч из дальнего угла.

Тибо Куртуа отбивает удар Марио Пашалича. Фото Reuters

Но мы же знаем, что «Реалу» не нужно быть идеальным 90 минут. Иногда достаточно даже не минуты — нескольких секунд совершенства. При желании можно с секундомером подсчитать: сколько времени заняла первая голевая атака, начиная с классной работы Менди в прессинге. Выигранная борьба на бровке, пас Беллингема на Винисиуса, фирменные финты с уходом к линии поля и прострел на забившего в пустые ворота Вальверде. А дальше оборону «Аталанты» стали натуральным образом разрывать.

Федерико Вальверде забивает первый гол «Реала» в ворота «Аталанты». Фото Reuters

Муссо не дал забить Винисиусу и Беллингему, но ничего не мог сделать с Мбаппе, которому выкатил мяч Джуд. Новая эра началась, а Килиан, у которого семь голов в шести последних финалах за клуб и сборную, отметил свой успех в фирменном стиле. Вини и Родриго, с классного отбора которого все и началось, француза мгновенно скопировали. Они все одной крови. Ну какой миллиард в Саудовской Аравии, если за меньшие (но все равно приличные) деньги ты можешь играть в такой крутой компании с лучшими футболистами планеты?!

Килиан Мбаппе (второй справа) празднует первый гол за «Реал» вместе с одноклубниками. Фото AFP

И еще писать историю «Реала» — первого шестикратного обладатель Суперкубка, который оставил позади «Милан» и вечного соперника «Барселону». Это пятый такой трофей Анчелотти. Столько же Суперкубков в коллекциях новых рекордсменов среди футболистов — встреченного овацией Модрича и получившего капитанскую повязку Карвахаля. А для Мбаппе все только начинается.