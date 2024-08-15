Анчелотти: «Мбаппе хорошо комбинировал с Винисиусом и Беллингемом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА оценил игру нападающего Килиана Мбаппе. Француз забил второй гол мадридской команды.

«Мбаппе был очень хорош. Он прекрасно адаптировался в команде. Хорошо комбинировал с Винисиусом Жуниором и Беллингемом. Конечно, мастерства не занимать, но мы должны играть совместными усилиями, и сегодня нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.