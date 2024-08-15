Мостовой — о победе «Реала» в Суперкубке УЕФА: «Связка из Винисиуса, Мбаппе и Беллингема звучит страшно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0).

«Я прогнозировал, что будет нелегкая победа для «Реала», а счет будет 2:1, но получилось 2:0, — сказал Мостовой «СЭ». — Думал я так потому, что футболисты «Реала» подходили в разном состоянии: кто-то играл на чемпионате Европы, кто-то на Копе, кто-то восстанавливался. Тот же Мбаппе только недавно перешел, поэтому было очень интересно последить за этим матчем. Было любопытно, как Мбаппе повлияет на эту сумасшедшую команду. В принципе в первом тайме мы и увидели, что «Реал» не был таким уверенным, как всегда, и даже разрозненным, благодаря чему «Аталанта» еще имела какие-то моменты. Но во втором тайме все встало на свои места. Гениальный Винисиус, который на краю разорвал и отдал настоящую конфетку, чтобы Вальверде забил. А после этого уже стало ясно, что «Реал» уже победу не упустит и еще забьет, что и произошло».

Также Мостовой оценил текущую форму мадридской команды.

«Вообще, стоит смотреть вперед, так как связка из Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Родриго — звучит страшно. А ведь еще у «Реала» немало топовых футболистов, поэтому их смело можно называть фаворитом на победу во всех турнирах. В теории эта команда может стать схожей с той, что брала три Лиги чемпионов подряд. Но не стоит забывать, что существуют различные потусторонние факты, например, кто-нибудь из лидеров травму получит», — добавил Мостовой.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

(Денис Сафронов)