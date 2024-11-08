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Сегодня, 17:15

Зайнутдинов: «Ни капли не жалею, что поехал в чемпионат Турции»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» заявил, что восхищен футбольной атмосферой в чемпионате Турции.

— Сейчас не жалеете, что в свое время решили перебраться в чемпионат Турции?

— Ни капли не жалею! Очень крутой опыт! Какие тут болельщики, как они живут футболом! Они весь матч стоя поют песни, гонят своих игроков вперед. Непередаваемая атмосфера на трибунах. Турки говорят, что для них в жизни есть три главные вещи: семья, религия и футбол. И это действительно так. В день матча устраивается настоящее шоу. Весь город болеет за свою команду! Те, кто не попадает на стадион, смотрят по телевизору, в телефонах. Я буквально сегодня разговаривал с Жоау Мариу, который вернулся в «Бенфику» из аренды в «Бешикташе». Ему нравится, как болеют в Лиссабоне, но с Турцией, по его словам, в этом плане никто не сравнится! Так что уже ради этого мне стоило сюда приезжать.

— Вас в городе узнают?

— Были моменты, когда в магазине дедушка, которому уже 80 лет, подходил ко мне и начинал рассказывать про нашу игру, советы давал. И такие у него эмоции! Видно, что болеет за нас всей душой. Люди на стадион приходят с младенцами. Все в форме, на лицах цвета «Бешикташа», все с флагами.

Вам нужно самим окунуться в такую атмосферу, чтобы понять, о чем я говорю. Так что я вас приглашаю на матч. В «Бешикташе» мне посчастливилось поиграть вместе с такими звездами, как Иммобиле, Окслейд-Чемберлен, Эрик Байи, Габриэль Паулиста. Это тоже дорогого стоит.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
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