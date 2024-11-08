Интервью «СЭ» дал полузащитник одного из турецких топ-клубов и сборной Казахстана.

Эдегор впечатлил сильнее

— Давайте начнем разговор со сборной Казахстана. Четыре матча в Лиге наций — ноль побед, ноль голов. В чем причина? — вопрос Бактиеру Зайнутдинову.

— Причин много. Прежде всего мы, футболисты, должны покопаться в себе, понять, что сделали не так. Конечно, нужно учитывать и уровень соперников. Все-таки в прошлом сезоне мы выступали в дивизионе С, где команды были послабее. Сейчас поднялись в дивизион B и встречаемся с Австрией (она на голову выше всех в нашей группе), Норвегией с Холанном и Эдегором и Словенией, которая здорово прибавила после Евро.

— Могли набрать больше очков?

— С Австрией было тяжело. Как заметил выше, это сильнейшая команда в нашей группе. Именно по качеству футбола. Ничья с норвежцами — весьма достойный результат. А вот со словенцами, пожалуй, дома можно было брать очки. Однако сейчас уже нет смысла ворошить прошлое. Нам осталось две встречи. Надо выложиться по максимуму и добиться положительных результатов.

— При таких результатах есть что-то позитивное в игре вашей сборной при Станиславе Черчесове?

— Думаю, в любом случае команда потихоньку прогрессирует. Сейчас идет омоложение состава. Мы перестроились на схему в четыре защитника — для нас это новая система. Раньше всегда играли в пять. Говорил с ребятами, всем такая тактика нравится. Просто всем нужно набраться терпения. Поймите, мы приезжаем в расположение сборной за три дня до матча. Тренеры не успевают реализовать все свои идеи. Было бы здорово провести полноценный сбор (10 дней или даже две недели). В таком случае, конечно, мы быстрее поймем требования.

— После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанну?

— Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда «Манчестер Сити», ничего не дали ему создать. Так что тут можно поаплодировать игрокам обороны сборной Казахстана.

— Как вам, кстати, Холанн на поле? Производит мощное впечатление?

— Все мы знаем возможности этого нападающего — машина по забиванию голов. Но более сильное впечатление на меня произвел Эдегор. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не форварда «Сити». На мяче он очень силен. Его, а не Холанна, я бы назвал ключевой фигурой в сборной Норвегии.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

Ценю поддержку Саламыча

— Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?

— Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами — чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать.

— Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?

— Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в «Бешикташе». Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.

— При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?

— Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре. Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов (в белом) в матче против «Самсунспора». Фото Global Look Press

Тяжело, когда постоянно остаешься в запасе

— Поговорим о «Бешикташе». Недавно ваша команда сенсационно уступила на своем поле «Касымпаше». В чем причина?

— Пока еще не разбирали эту игру. В ближайшее время наш тренер ван Бронкхорст укажет нам на ошибки в этом матче.

— До этого «Бешикташ» еще и «Галатасараю» проиграл. Он на данный момент на голову сильнее остальных в чемпионате Турции?

— В «Галатасарае» собраны футболисты топ-уровня: Осимхен, Зиеш, Мертенс. В общем, подбор людей там просто сумасшедший! Плюс они имели на нас большой зуб, так как в Суперкубке мы их разгромили — 5:0. Игроки «Галатасарая» в этой встрече были сверхмотивированы.

— Почему вы не играете?

— Этот вопрос лучше задать нашему главному тренеру. При этом всегда стараюсь искать причину в себе. Значит, что-то где-то не так делаю. Мне остается усердно работать на тренировках, доказывать состоятельность и ждать своего шанса.

— В этом сезоне в чемпионате Турции вы провели на поле всего пять минут... Это сильно на вас давит?

— Конечно, тяжело, когда ты постоянно остаешься в запасе. В прошлом сезоне я много играл при всех пяти тренерах, которые сменились в команде. Но что поделать? Мне нужно оставаться позитивным и верить в себя.

— С тренером не пытались объясниться?

— Нет.

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле в матче против «Айнтрахта». Фото Global Look Press

Иммобиле — простой и открытый, Окслейд-Чемберлен еще коммуникабельнее

— Сейчас не жалеете, что в свое время решили перебраться в чемпионат Турции?

— Ни капли не жалею! Очень крутой опыт! Какие тут болельщики, как они живут футболом! Они весь матч стоя поют песни, гонят своих игроков вперед. Непередаваемая атмосфера на трибунах. Турки говорят, что для них в жизни есть три главные вещи: семья, религия и футбол. И это действительно так. В день матча устраивается настоящее шоу. Весь город болеет за свою команду! Те, кто не попадает на стадион, смотрят по телевизору, в телефонах. Я буквально сегодня разговаривал с Жоау Мариу, который вернулся в «Бенфику» из аренды в «Бешикташе». Ему нравится, как болеют в Лиссабоне, но с Турцией, по его словам, в этом плане никто не сравнится! Так что уже ради этого мне стоило сюда приезжать.

— Вас в городе узнают?

— Были моменты, когда в магазине дедушка, которому уже 80 лет, подходил ко мне и начинал рассказывать про нашу игру, советы давал. И такие у него эмоции! Видно, что болеет за нас всей душой. Люди на стадион приходят с младенцами. Все в форме, на лицах цвета «Бешикташа», все с флагами. Вам нужно самим окунуться в такую атмосферу, чтобы понять, о чем я говорю. Так что я вас приглашаю на матч. В «Бешикташе» мне посчастливилось поиграть вместе с такими звездами, как Иммобиле, Окслейд-Чемберлен, Эрик Байи, Габриэль Паулиста. Это тоже дорогого стоит.

— Какой Иммобиле в общении?

— Очень простой, открытый. Профессионал с большой буквы. Но вот Окслейд-Чемберлен даже коммуникабельнее. Расспрашивал его про «Ливерпуль», «Арсенал». Он охотно рассказывал. Часто подсказывает молодым ребятам, через переводчика после тренировок указывает на их недостатки, советует, что нужно исправить. Это подкупает.

Бактиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вернуться в ЦСКА? Давайте дождемся открытия трансферного окна

— Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

— Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером «Бешикташа» ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что варианты и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались. Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

— За ЦСКА удается следить?

— Стараюсь не пропускать ни одной игры армейцев, слежу за ними. Да и вообще в курсе всего, что происходит в РПЛ. С теми ребятами, с которыми выступал в ЦСКА, я на связи. У нас тогда сложился очень дружный коллектив. Мы часто собирались вне футбольного поля. Я очень скучаю по тем временам.

— А если летом поступит предложение от ЦСКА?

— Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.

— Какой чемпионат сильнее? Турции или РПЛ?

— Каждый чемпионат силен по-своему. В Турции он более открытый, здесь больше играют на атаку, так как болельщики очень требовательные, хотят шоу на поле. Большинство команд действует в четыре защитника. Думаю, уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Имею в виду ведущие команды — «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ». Эти клубы покупают именитых футболистов, звезд.