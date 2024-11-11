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Экс-президента «Анкарагюджю» приговорили к 4 годам тюрьмы за нападение на арбитра

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа приговорен к 4 годам тюремного заключения, сообщает NTV.

Экс-главу клуба приговорили по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений.

В декабре прошлого года Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1). Причиной его действий стало недовольство работой Мелера. Позже он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю» и был пожизненно отстранен от футбола.

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