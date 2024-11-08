Зайнутдинов — об Окслейд-Чемберлене: «Очень открытый человек»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» рассказал о своих знаменитых партнерах по команде.

Одноклубниками игрока являются, в частности, форвард Чиро Иммобиле и Алекс Окслейд-Чемберлен.

— Какой Иммобиле в общении?

— Очень простой, открытый. Профессионал с большой буквы. Но Окслейд-Чемберлен даже более открытый и коммуникабельный. Расспрашивал его про «Ливерпуль», «Арсенал». Он охотно рассказывал. Часто подсказывает молодым ребятам, через переводчика после тренировок указывает на их недостатки, советует, что нужно исправить. Это подкупает.