Рияд Махрез перейдет в катарский «Аль-Шамаль»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез станет игроком катарского «Аль-Шамаля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний алжирец подпишет краткосрочный контракт. Махрез находится в статусе свободного агента после ухода из саудовского «Аль-Ахли» .

В прошедшем сезоне Махрез провел 44 матча за «Аль-Ахли» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 15 результативных передач. До этого полузащитник играл в «Манчестер Сити», «Лестере» и «Гавре».

В июле Махрез объявил о завершении карьеры в сборной Алжира.

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