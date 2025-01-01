Угальде интересуется клуб РПЛ, Глушаков летом завершит карьеру, Осипенко не перейдет в «Краснодар»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Что в России

Осипенко останется в «Ростове»

«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу Максима Осипенко.

Ранее сообщалось, что за защитника готовы заплатить 5 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», — сказал «РБ Спорт» спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.

В этом сезоне РПЛ 30-летний футболист провел 18 матчей, забил 6 голов и выполнил 3 ассиста. Летом «Краснодар» уже пытался заманить Осипенко, но «Ростов» отклонил все предложения.

Владимир Слишкович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» не уволит Слишковича

Владимир Слишкович продолжит возглавлять «Оренбург», сообщает Metaratings. По данным источника, новое руководство клуба приняло решение сохранить главного тренера, а также рассчитывает усилить состав опытными российскими игроками.

Известно, что в списке трансферных целей — опорный полузащитник, форвард и центральный защитник.

При этом «Оренбург» может покинуть Матиас Перес. У аргентинца есть предложения из-за рубежа.

После 18 туров клуб занимает последнее место в РПЛ, набрав 8 очков.

Угальде интересен одному из клубов РПЛ

Один из клубов РПЛ проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде, сообщает matchtv.ru. При этом красно-белые не собираются продавать игрока конкурентам.

Ранее стало известно, что костариканец может продолжить карьеру в лиге 1, где вариант с подписанием форварда рассматривает «Монако».

Угальде перешел в «Спартак» в 2024 году. В этом сезоне он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На его счету 15 мячей в 18 матчах.

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Этот сезон станет последним в профессиональной карьере Глушакова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о завершении карьеры.

— Можно ли сказать, что «Химки» в вашей карьере — последний клуб?

— Думаю, что да.

— То есть этот сезон — финальный?

— Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может, на стройку пойду (смеется).

Ранее главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в интервью Metaratings.ru назвал Глушакова одним из самых титулованных футболистов, с которым ему довелось работать.

3 октября 37-летний футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.

Что в Европе

«Барселона» намерена сохранить Араухо

«Барселона» сохраняет спокойствие в переговорах о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо, сообщает Sport.es.

По данным источника, в клубе уверены, что смогут подписать с 25-летним уругвайцем новое соглашение. Договор с Араухо заканчивается летом 2026 года.

Защитник провел за каталонцев 150 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Трент Александр-Арнолд. Фото AFP

Александр-Арнолд все ближе к «Реалу»

По информации The Athletic, после неофициальных контактов «Реала» с окружением Трента защитник подтвердил, что рассчитывает перейти в мадридский клуб. В Испании ожидают, что Александр-Арнолд подпишет предварительное соглашение уже в январе.

Известно, что «Реал» предложил англичанину контракт на срок не менее 4 лет и бонус за подписание соглашения.

Футболист станет свободным агентом летом 2025 года. С 1 января он может официально вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне Александр-Арнольд сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.

Шомуродов уйдет из «Ромы»?

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Эльдор Шомуродов может сменить команду этой зимой.

29-летний футболист из Узбекистана входит в сферу интересов «Эмполи» — клуб рассчитывает усилить линию атаки.

В этом сезоне серии А Шомуродов провел 8 матчей за «Рому», забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Хетафе» арендует игрока «Барсы»?

«Хетафе» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Пабло Торре, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы могут отпустить хавбека в аренду в январе.

21-летний испанец в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2026 года.