Салах останется в «Ливерпуле» на два года? Похоже, наконец-то нашли компромисс по контракту
Главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, судя по всему, останется в команде еще на два года. Английский клуб близок к продлению контракта с 32-летним египтянином.
Компромисс
По данным Mirror, агент футболиста Рами Аббас Исса настаивал на заключении трехлетнего соглашения, в то время как «Ливерпуль» изначально предлагал продлить сотрудничество на один год. Однако в ходе переговоров был найден компромисс, и стороны согласились на контракт сроком на два года.
При этом финансовые вопросы не вызывали разногласий. По текущему договору, который действует до июня 2025-го, Салах получает около 420 тысяч евро в неделю. Больше его в АПЛ зарабатывают только два игрока «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне (около 480 тысяч) и Эрлин Холанн (почти 450 тысяч). У хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро такой же базовый оклад, как и у египтянина.
Публичное заявление Салаха
24 ноября после матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором вингер оформил дубль, Мохамед признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт. И своим заявлением он будто намекнул, что может покинуть команду по окончании сезона. После этого переговоры начали продвигаться.
«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов, как «Ливерпуль», больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.
Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — говорил нападающий в интервью NBC Sports.
Мо, как и «Ливерпуль», разрывает АПЛ
За форвардом давно охотятся саудовские клубы, поскольку он пользуется огромной популярностью в арабском мире. Кроме того, ходили слухи о заинтересованности «ПСЖ» в его трансфере. И они мелькали в СМИ не одно лето.
Однако Салах остался в «Ливерпуле» и набрал невероятную форму. В текущем сезоне он забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач в АПЛ. Прямо сейчас Мо — лучший игрок чемпионата по системе «гол + пас», а также первый в списке снайперов после Эрлина Холанна.
И сам «Ливерпуль» проводит мощнейшую кампанию, лидируя в турнирной таблице. Команда Арне Слота опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков и не знает поражений с 14 сентября (тогда уступили «Ноттингему» со счетом 0:1).
Руководству красных было бы странно разрывать союз с Салахом. Это незаменимый игрок для нынешнего «Ливерпуля», так что все выглядит логично.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
8
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
9
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
10
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
11
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
17
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|10
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3