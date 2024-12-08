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Сегодня, 16:45

Салах останется в «Ливерпуле» на два года? Похоже, наконец-то нашли компромисс по контракту

Салах и «Ливерпуль» договорились о новом контракте
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Мохамед Салах останется в «Ливерпуле» еще на два года.
Фото Getty Images
Болельщики красных могут расслабиться.

Главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, судя по всему, останется в команде еще на два года. Английский клуб близок к продлению контракта с 32-летним египтянином.

Компромисс

По данным Mirror, агент футболиста Рами Аббас Исса настаивал на заключении трехлетнего соглашения, в то время как «Ливерпуль» изначально предлагал продлить сотрудничество на один год. Однако в ходе переговоров был найден компромисс, и стороны согласились на контракт сроком на два года.

При этом финансовые вопросы не вызывали разногласий. По текущему договору, который действует до июня 2025-го, Салах получает около 420 тысяч евро в неделю. Больше его в АПЛ зарабатывают только два игрока «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне (около 480 тысяч) и Эрлин Холанн (почти 450 тысяч). У хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро такой же базовый оклад, как и у египтянина.

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Фото AFP

Публичное заявление Салаха

24 ноября после матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором вингер оформил дубль, Мохамед признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт. И своим заявлением он будто намекнул, что может покинуть команду по окончании сезона. После этого переговоры начали продвигаться.

Мохамед Салах после гола в&nbsp;ворота &laquo;Саутгемптона&raquo;. Салах спас «Ливерпуль» от катастрофы, «Реал» приблизился к «Барселоне», яркие матчи Кокорина и Чалова

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов, как «Ливерпуль», больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — говорил нападающий в интервью NBC Sports.

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Фото Reuters

Мо, как и «Ливерпуль», разрывает АПЛ

За форвардом давно охотятся саудовские клубы, поскольку он пользуется огромной популярностью в арабском мире. Кроме того, ходили слухи о заинтересованности «ПСЖ» в его трансфере. И они мелькали в СМИ не одно лето.

Однако Салах остался в «Ливерпуле» и набрал невероятную форму. В текущем сезоне он забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач в АПЛ. Прямо сейчас Мо — лучший игрок чемпионата по системе «гол + пас», а также первый в списке снайперов после Эрлина Холанна.

Мохамед Салах. Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов

И сам «Ливерпуль» проводит мощнейшую кампанию, лидируя в турнирной таблице. Команда Арне Слота опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков и не знает поражений с 14 сентября (тогда уступили «Ноттингему» со счетом 0:1).

Руководству красных было бы странно разрывать союз с Салахом. Это незаменимый игрок для нынешнего «Ливерпуля», так что все выглядит логично.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
9
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 10
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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