Салах останется в «Ливерпуле» на два года? Похоже, наконец-то нашли компромисс по контракту

Болельщики красных могут расслабиться.

Главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, судя по всему, останется в команде еще на два года. Английский клуб близок к продлению контракта с 32-летним египтянином.

Компромисс

По данным Mirror , агент футболиста Рами Аббас Исса настаивал на заключении трехлетнего соглашения, в то время как «Ливерпуль» изначально предлагал продлить сотрудничество на один год. Однако в ходе переговоров был найден компромисс, и стороны согласились на контракт сроком на два года.

При этом финансовые вопросы не вызывали разногласий. По текущему договору, который действует до июня 2025-го, Салах получает около 420 тысяч евро в неделю. Больше его в АПЛ зарабатывают только два игрока «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне (около 480 тысяч) и Эрлин Холанн (почти 450 тысяч). У хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро такой же базовый оклад, как и у египтянина.

Фото AFP

Публичное заявление Салаха

24 ноября после матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором вингер оформил дубль, Мохамед признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт. И своим заявлением он будто намекнул, что может покинуть команду по окончании сезона. После этого переговоры начали продвигаться.

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов, как «Ливерпуль», больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — говорил нападающий в интервью NBC Sports.

Фото Reuters

Мо, как и «Ливерпуль», разрывает АПЛ

За форвардом давно охотятся саудовские клубы, поскольку он пользуется огромной популярностью в арабском мире. Кроме того, ходили слухи о заинтересованности «ПСЖ» в его трансфере. И они мелькали в СМИ не одно лето.

Однако Салах остался в «Ливерпуле» и набрал невероятную форму. В текущем сезоне он забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач в АПЛ. Прямо сейчас Мо — лучший игрок чемпионата по системе «гол + пас», а также первый в списке снайперов после Эрлина Холанна.

И сам «Ливерпуль» проводит мощнейшую кампанию, лидируя в турнирной таблице. Команда Арне Слота опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков и не знает поражений с 14 сентября (тогда уступили «Ноттингему» со счетом 0:1).