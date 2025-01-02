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«ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото ФК «Ливерпуль»

«ПСЖ» заинтересован в переходе форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Ромен Колле Годен.

Летом этого года у Салаха завершается контракт с мерсисайдцами. С 1 января он свободно может вести переговоры с другими клубами.

По информации источника, парижане готовы предложить 32-летнему египтянину 3-летний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю. При этом сообщается, что «Ливерпуль» готов предложить Салаху соглашение на два года с окладом 400 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Салах провел 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 55 миллионов евро.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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