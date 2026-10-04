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Источник: «МЮ», «Арсенал» и «Челси» хотят подписать Матановича

Источник: «МЮ», «Арсенал» и «Челси» хотят подписать Матановича

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» намерены подписать нападающего «Фрайбурга» Игоря Матановича, сообщает Caughtoffside.

По данным источника, указанные клубы регулярно отправляют своих представителей на матчи 23-летнего хорвата в сезоне-2026/27.

В первых 7 матчах во всех турнирах Матанович забил 6 голов.

«Арсенал», не подписавший форварда летом, видит в нем альтернативу Каю Хаверцу. «Юнайтед» нуждается в глубине атаки из-за проблем со здоровьем Беньямина Шешко, а «Челси» традиционно ищет молодые таланты.

Летом 2026 года Матанович мог бы стоить около 35 миллионов евро, но теперь его оценка выросла до 58 миллионов.

Нападающий играет за «Фрайбург» с июля 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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