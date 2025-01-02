Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:45

Роналду может покинуть «Аль-Наср», Ольмо стал свободным агентом, «Тоттенхэм» гонится за Грилишем

Роналду может покинуть «Аль-Наср», Ольмо стал свободным агентом
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Обзор трансферных слухов.

Что в России?

Бителло настойчиво зовут в Бразилию

Продолжается сериал по возможному возвращению одного из лидеров «Динамо» на родину. Ранее «СЭ» писал, что бело-голубые отклонили 10-миллионное предложение «Ботафого» по полузащитнику. Однако, как сообщает Globo, бразильский клуб не собирается на этом останавливаться и направил в Москву еще одно предложение, детали которого не сообщаются.

Наир Тикнизян, Манфред Угальде и&nbsp;Эдуард Сперцян. Кого возьмет «Зенит» и отпустит «Спартак»? Угальде, Сперцян и Тикнизян уедут в Европу? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Тормена может уехать в Турцию

Как пишет турецкий Fotomac, «Трабзонспор» интересуется защитником «Краснодара» Витором Торменой. Якобы клуб предложил 3 миллиона евро за 28-летнего бразильца и вступил в переговоры. По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов отпустить футболиста в Турцию, да и сам он готов к переезду.

«Ростов» хочет Майкона

Нет, речь не о том самом легендарном Майконе, и не о том, что когда-то играл за «Локомотив». Sport24 сообщает, что «Ростов» претендует на левого латераля болгарского «Левски». По информации издания, клуб предложил за трансфер 1 миллион евро, «Левски» ответил отказом, но ростовчане скоро могут сделать еще одно, улучшенное, предложение.

Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

Главное в Европе

Ольмо на распутье

Скандал с регистрацией Дани Ольмо продолжается. Недавно суд отклонил второй иск «Барселоны» по Ольмо и Пау Виктору, которых не могут внести в заявку на вторую половину сезона из-за финансовых ограничений клуба. Пока Лапорта ищет очередной рычаг, Дани, за которого летом заплатили 55 миллионов евро, стал свободным агентом по условиям контракта. Правда, как пишут, «Барсу» он покидать не намерен и хочет дождаться, как клуб уладит вопрос. Если не получится, вокруг уже плавают акулы в лице «Ман Сити», «Ливерпуля», «МЮ», «Челси», «Арсенала», «ПСЖ» и «Баварии».

Дани Ольмо. «Барселона» все-таки зарегистрирует Ольмо. Лапорта гениально выкрутился: продал кресел на 100 миллионов евро

Трент все ближе к «Реалу»

Александр-Арнолд еще думает над переездом в Мадрид, но известно, что сливочные готовы заплатить 15 миллионов евро «Ливерпулю», чтобы оформить трансфер уже зимой, а не дожидаться лета, когда англичанин станет свободным агентом. По слухам, мерсисайдцы предложение пока отклонили, так как надеются, что смогут продлить контракт с воспитанником.

Джек Грилиш.
Фото Global Look Press

Грилиш все ближе к «Тоттенхэму»

2024-й для Джека получился неудачным — ни одного гола за весь год. Ужасная статистика для футболиста, за которого несколько лет назад заплатили 117 миллионов евро. Понятно, что Грилиш в системе Гвардиолы полезен по-другому, но все же цифры говорят о явном кризисе. Не просто так появляются слухи о возможном отъезде — в «Тоттенхэм» на правах аренды. Плюс где-то рядом маячит «Ньюкасл».

Криштиану уйдет из «Аль-Насра»?

По крайней мере, такие слухи распространяются изданием Marca. По их информации, Роналду недоволен отсутствием трофеев в «Аль-Насре» и готов покинуть клуб в ближайшее время — зимой или летом 2025 года, когда истечет срок действия его контракта. Заканчивать карьеру португалец не собирается, так что вполне вероятно, скоро увидим его на новом месте работы. Хотя, как пишет Goal, скоро к нему в команду может подъехать Каземиро из «МЮ». Вдруг на пару исправят ситуацию, вспомнив славные времена в Мадриде?

ЦСКА может подписать защитника &laquo;Лиона&raquo; Адриелсона. ЦСКА подпишет защитника «Лиона», одноклубник Захаряна перейдет в «Реал», форвард «Алании» уедет в МЛС?

«Бавария» ищет замену Нойеру

В Мюнхене потихоньку задумываются, кто придет на смену 38-летнему Мануэлю Нойеру, когда тот решит завершить карьеру или покинуть клуб. «Баварии» до сих пор принадлежит контракт Александра Нюбеля, но на него не спешат делать ставку как на первого номера. Bild пишет, что боссы баварцев рассматривают две кандидатуры: японца Зиона Судзуки из «Пармы» и голландца Барта Вербрюггена из «Брайтона». Трансфер кого-либо из них более вероятен летом.

Джек Грилиш
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
РПЛ
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Ростов
Бителло
Дани Ольмо
Читайте также
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
Оппонент Орбана Мадьяр призывал провести досрочные выборы в Венгрии
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Угальде интересуется клуб РПЛ, Глушаков летом завершит карьеру, Осипенко не перейдет в «Краснодар»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости