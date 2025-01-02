Источник: ЦСКА отказался продавать Виллиана Рошу в «Интернасьонал»

ЦСКА отклонил предложение «Интернасьонала» по защитнику Виллиану Роше, сообщил Antenados no Futebol.

По информации источника, бразильский клуб предложил 2 миллиона долларов за трансфер 29-летнего защитника, но армейцы ответили отказом.

В текущем сезоне Виллиан Роша провел 19 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года.