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В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Барселоны» уверено, что сумеет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает Sport.es.

По информации источника, 2 января состоялась встреча совета директоров клуба. В «Барселоне» считают, что зарегистрировать двоих футболистов поможет сделка о продаже VIP-мест на домашнем стадионе. Дополнительный доход позволит каталонцам вписаться в экономические правила ла лиги.

Ранее сообщалось, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе прошлого года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть «Барселону», если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
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Сельта – Хетафе
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