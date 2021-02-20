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В «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе Мозеса в конце сезона

20 февраля 2021, 23:27
Виктор Мозес (слева) и Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес (слева) и Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал подробности аренды полузащитника Виктора Мозеса.

Ранее, 20 февраля, «Чемпионат» сообщил, что 30-летний нигерийский футболист Мозес может покинуть красно-белых по окончании сезона. Хавбек арендован до конца сезона-2020/21 у «Челси».

«Рано говорить об этом. Должно пройти несколько официальных игр, как минимум. Потом можно вернуться к обсуждению этой темы», — сказал Фетисов в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне Мозес провел 10 матчей за «Спартак» и забил один гол.

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