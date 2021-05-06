Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в «Рубин»

Как стало известно «СЭ», «Рубин» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о переходе в казанскую команду полузащитника Романа Ежова. Контракт 23-летнего российского футболиста с самарской командой действует до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Ежов провел за «Крылья» 39 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 600 тысяч евро.

(Максим Алланазаров)