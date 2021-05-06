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Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в «Рубин»

10:35
Роман Ежов. Фото ФК «Крылья Советов»
Роман Ежов. Фото ФК «Крылья Советов»
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Как стало известно «СЭ», «Рубин» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о переходе в казанскую команду полузащитника Романа Ежова. Контракт 23-летнего российского футболиста с самарской командой действует до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Ежов провел за «Крылья» 39 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 600 тысяч евро.

(Максим Алланазаров)

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