Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в «Рубин»
10:35
Как стало известно «СЭ», «Рубин» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о переходе в казанскую команду полузащитника Романа Ежова. Контракт 23-летнего российского футболиста с самарской командой действует до конца июня 2023 года.
В текущем сезоне Ежов провел за «Крылья» 39 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 600 тысяч евро.
(Максим Алланазаров)
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю