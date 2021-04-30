«Марсель» может подписать Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы не готовы платить 33-летнему чилийцу зарплату в 6,5 миллиона евро. На игрока претендует «Марсель», чей главный тренер Хорхе Сампаоли знаком с хавбеком по работе в сборной Чили. При этом Видалю придется пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне Видаль провел 30 матчей за «Интер», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.