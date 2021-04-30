«Эвертон» предложил за Коутинью 40 миллионов евро
13:59
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в чемпионат Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует «Эвертон», который готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.
Отметим, в 2018 году «Барселона» купила Коутинью у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро.
В текущем сезоне Коутинью провел 14 матчей за «Барселону», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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