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Сегодня, 17:40

Экс-хавбек «Факела» Мендель стал игроком «Балтики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Факела» Андреем Менделем.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Мендель находился в статусе свободного агента после завершения контракта с «Факелом». Полузащитник выступал за воронежский клуб с 2021 года, провел 84 матча, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

После восьми матчей «Балтика» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. 6 сентября новым главным тренером калининградцев стал Андрей Талалаев.

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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