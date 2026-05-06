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6 мая, 17:42

Агент Кисляка заявил, что клубы из топ-лиг готовы заплатить за игрока более 15 миллионов евро

Алина Савинова

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, назвал европейские чемпионаты, куда может перебраться футболист.

«Переговоры идут в разных направлениях — начиная с Европы и заканчивая другими континентами. Доступные варианты в топ-лигах — Испания, Италия, Франция. Возможно, Португалия. В этих лигах есть примерно 10 клубов, готовых платить деньги, которые попросит ЦСКА. Это точно больше 15 миллионов евро», — цитирует Маньякова «Чемпионат».

По словам агента, летом 2025 года полузащитником интересовался «Фенербахче», а этой зимой — саудовские клубы. Маньяков также отметил, что Кисляк не расстроится, если у него не получится в летнее трансферное окно перейти в команду из Европы.

«Я обсуждал с Матвеем. Он готов на такой вариант: топ-клуб платит сумму, которую просит ЦСКА, и отправляет Кисляка в аренду в другую команду из того же другого чемпионата. Команду с меньшими амбициями», — добавил он.

В сезоне-2025/26 Кисляк провел 39 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 результативными передачами. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: Чемпионат
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Матвей Кисляк
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 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
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