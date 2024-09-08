Бурлак: «Сьон» — неплохой вариант для Антона Миранчука"

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак отреагировал на возможный переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

— Я знаю Антона, мы какое-то время были в «Локомотиве», когда он еще был молодым. У него была задача уехать в Европу. Чемпионат Швейцарии — неплохой вариант, крепкий турнирт. Оттуда есть перспектива поехать дальше. Думаю, что если бы он заключил контракт с «Локомотивом», то получал бы больше денег, но здесь вопрос стоял именно в том, что он хотел попробовать себя за границей, — сказал Бурлак Metaratings.ru.

1 июля 2024 года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Россиянин принял участие в 217 матчах за клуб, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.